M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA

Datum: Četvrtak, 22.02.2018. u 19:30 sati

Mjuzikl

Milan Grgić – Alfi Kabiljo

Libreto dramaturški obradio: Vlado Štefančić

Radnja se odvija na Jalti, u veljači 1945. godine, za vrijeme održavanja one glasovite konferencije na kojoj su Staljin, Churchill i Roosevelt dijelili svijet. S državnicima na Jaltu stigla su tri njihova sobara: Rus Griša, Englez Stanley i Amerikanac Larry. Oni su zaduženi da čuvaju i zrače rublje šefova triju svjetskih velesila.

Sobari su smješteni u staroj vili Aramovski u kojoj domarka Nina Filipovna vodi brigu da se živi u slozi i prijateljstvu. Međutim, jednako kao i njihovi šefovi, i sobari nemaju jedan u drugog povjerenja. Oni, naime također dijele svijet, i možda bi ga nekako uspjeli “podijeliti”, kad ne bi bilo “zelene livade”, malog komadića zemaljske kugle koji se nalazi na Antartiku i o kojem šefovi velikih sila ne znaju ništa.

U međuvremenu, generali i delegati koji prisustvuju konferenciji, primijećuju da se s velikom mapom svijeta, koja se nalazi u dvorani za odmor, događaju čudne stvari. Naime, pri dnu te velike karte, tamo gdje je Antartik javlja se nekakva misteriozna zelena mrlja. Generali i delegati su uznemireni.

Tihi rat među sobarima ne prestaje. Sukobljavaju se na svakom koraku. Nina ih izmiruje. Sve dijeli na tri jednaka dijela, pa čak i granu na kojoj se vješa rublje. No, baš zbog te grane dolazi do otvorenog sukoba. Naime, Griša kriomice vješa rublje po cijeloj grani. Njegovi kolege uhvate ga na djelu i dolazi do velike gužve. Prijeti opasnost da sobari napuste vilu Aramovski. Nina intervenira. Odluči se da bude nježna sa svakim od njih. Otkrije se da je Nina bila nježna samo prema Englezu i Amerikancu. Griša pobjesni. On je prevaren. Dolazi do otvorenog obračuna među sobarima. Dvoboj.

I dok traje gužva i tuča, jedna bomba koja se nalazila u vrtu vile, aktivira se. Počinje se okretati, pištati, dimiti… Panika. Svi bježe. Eksplozija.

U međuvremenu zelena mrlja na mapi sve je veća. Generali uspiju saznati da nešto više o toj mrlji zna Nina Filipovna. Agenti smjesta stupaju u akciju. Pritvore Ninu. Ispituju je. Nina ostaje nijema. Stigao je dan rastanka. Sobari se pakuju. Vila Aramovski je oštećena od eksplozije bombe.

Sobari imaju zavoje.

Agenti i generali žele znati sve o “zelenoj livadi”. Sobari šute. Tada uvode Ninu zavezanih ruku. Sobari se uplaše. Spremni su reći sve o “zelenoj livadi” samo da Ninu oslobode. Generali ih uvjeravaju da nemaju namjeru dijeliti tu livadu. Oni žele samo znati ima li na livadi cvijeća, trave, leptira…? Ima. Generali su presretni, što na ovom svijetu postoji komadić zemlje koji nikome ne pripada i kojega nitko neće podijeliti.

Nina je slobodna. Ona i sobari se dogovaraju da će jednog dana svi zajedno otići na “zelenu livadu”. A možda jednog dana cijeli svijet postane zelena livada…

Redatelj: Vlado Štefančić

Dirigenti: Veseljko Barešić, Krešimir Batinić

Scenograf: Dragutin Broz

Kostimografkinja: Elvira Ulip

Koreografija: Prema koreografiji Tihane Škrinjarić postavili Tina Vrtar Stipić i Mladen Mordej Vučković

Uloge:

NINA FILIPOVNA, domarka vile Aramovski Renata Sabljak, Sandra Bagarić, Danijela Pintarić

GRIŠA, ruski sobar Đani Stipaničev, Davor Radić

LARRY, američki sobar Ronald Žlabur, Damir Poljičak

STANLEY, engleski sobar Dražen Čuček, Dražen Bratulić

SAMUEL, sluga u vili Aramovski Adalbert Turner, Dario Došlić

MARFA, sluškinja u vili Aramovski Mirela Brekalo, Denis Grabarić

BRIGADIRKA Mila Elegović, Jasna Palić Picukarić

AMERIČKI GENERAL Ranko Tihomirović

RUSKI GENERAL Boris Pavlenić

ENGLESKI GENERAL Nedim Prohić

TOMAKEJEV, šef ruskih agenata Božidar Peričić

MAKI, šef američkih agenata Boris Barberić

PETRONIUS, šef engleskih agenata Adam Končić, Dario Štulić

Djevojke, udarnice škole Rovnije darogi

Agenti, delegati (ruski, američki, engleski)

Sudjeluju zbor, orkestar i balet Kazališta Komedija

Inspicijent: Zlatko Kelnerić

Šaptačica: Dorotea Krivec

Asistent redatelja: Marko Juraga

Pomoćnik redatelja: Boris Štefančić

Korepetitor i zborovođa: Krešimir Batinić

Koncert majstorica: Melita Šafran

Svečana premijera: 12. i 13. ožujka 2010.

Trajanje: oko 2 sata i petnaest minuta, jedna stanka

Predstava je primjerena za sve uzraste

Cijena ulaznica: 60, 100 i 120 kuna

Svjetska praizvedba: 28. prosinca 1971.; premijera: 7. siječnja 1972., Kazalište Komedija, Zagreb

Fotografije: INES NOVKOVIĆ